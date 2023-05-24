شاهد.. موسكو تحذر الغرب من خطر اندلاع حرب نووية

العالم - خاص بالعالم

تحذير جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع امني داعيا واشنطن وبروكسل للابتعاد عن القرارات العسكرية أحادية الجانب للتحفيف من التوتر حول العالم فيما لفت الى أن الغرب إما يتجاهل أو يشوه إشارات روسيا بشأن عدم جواز الصدام المباشر للقوى النووية.

تصريحات تأتي بعد ايام على موافقة البيت الابيض على تسليم دول غربية لكييف مقاتلات إف ستة عشر الاميركية وعدم معارضته استخدامها في ضرب القرم وهو ما اعتبرته موسكو انخراطا مباشرا في الحرب معتبرة أن اي هجوم على الجزيرة يعد اعتداء على البلاد فيما اكد الكرملين ألا تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا وأن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا.

تصعيد يأتي في وقت تسعى الصين للعب دور الوساطة بين اطراف الصراع عبر مبعوثها لي هوي الذي تم ارساله إلى أوروبا للبحث عن حل سياسي للحرب وذلك في سياق مبادرة السلام الاوكرانية التي طرحتها بكين مؤخرا.

وبعد كييف وبولندا التقى لي في باريس مدير الشؤون السياسية والامنية في الخارجية الفرنسية فريدريك موندولوني دون تسجيل اي موقف ايجابي يذكر. الخارجية الفرنسية قالت إنه تم ابلاغ لي أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مصممان على دعم كييف على المدى الطويل وأن باريس تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن الحرب وأن كييف تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.

وتتزامن مساعي بكين في وقت تستعد كييف لهجومها المضاد بعدما خسرت مدينة باخموت خلال الايام الماضية. الاستخبارات الأوكرانية اعلنت أنها جمعت ما يكفي من قوات وأسلحة لاسترداد اراضيها وقالت إنها ستبدأ هجومها قريبا وسط انباء روسية عن تحشيد اوكراني قرب باخموت ودعوات رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين للاستعداد لحرب شاقة.