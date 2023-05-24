الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في جنوب ايران

تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في جنوب ايران
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن "علي رضا محمدي" رئیس القسم القضائي في ناحية "جازموریان" التابعة لمحافظة كرمان، عن تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة والذخائر في جنوب المحافظة .

العالم - ايران

وأكد المسؤول أن هذه هي العصابة الثانية للاسلحة والذخائر التي يتم تفكيكها خلال أقل من شهر في جنوب هذه المحافظة، وقال: ان اعضاءها كانوا ينوون ادخال شحنة السلاح والذخائر الى داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية من الحدود الشرقية (المحاذية لأفغانستان وباكستان) وتوزيعها داخل البلاد.

وشدد على أن رجال الأمن كانوا يرصدون تحركات هذه العصابة في مدينة " زهكلوت " والقوا القبض في عمليات منسجمة على متهمين وعثروا لديهم على ۱۵ قطعة سلاح حربي ومسدس، و۳۰ مخزن رصاص و ۸۰۰ عدد رصاصة حربية.

وتابع المسؤول الايراني قائلا: ان الجهاز القضائي سوف يتصدى بحزم لشبكات تهريب الاسلحة والأشخاص الذين يتعاونون معها ويتسببون في زعزعة الأمن للمواطنين .

روابط ذات صلة

وزارة الأمن تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بأجهزة التجسس الأجنبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مرة أخرى.. شاهد.. موسكو تحذر الغرب من خطر اندلاع حرب نووية

شاهد.. النخالة يكشف نوعية الصاروخ الذي دك في تل أبيب

شاهد.. طهران تفند مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن برنامجها النووي 

كيف يجتذب الكيان الصهيوني وزمرة المنافقين ممثلي البرلمان الأوروبي؟

تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في جنوب ايران

نائب الرئيس الايراني: عدم التعامل بالدولار أولوية اتحاد المقاصة الآسيوي