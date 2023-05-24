الاتحاد الأوروبي: كيان الاحتلال يقوم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين

العالم - أوروبا

جاء ذلك في تدوينة نشرها جانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وقال لينارتشيتش، إن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية يتضمن هدم المباني الممولة من المانحين، مشيرا إلى أن هناك 37 عائلة في الضفة الغربية استسلمت أمام أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضدهم.

وتابع: "تشمل اأعمال العنف هدم المدارس"، مشيرا إلى أنه تم إجبار العائلات الفلسطينية على ترك منازلها في عين سامية ورام الله.

وقال لينارتشيتش: "ينص القانون الدولي الإنساني على أن قوة الاحتلال يجب أن توفر الحماية للأشخاص في هذه المناطق".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية قامت في يناير/ كانون الثاني الماضي بهدم أكثر من 130 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وشمل ذلك مبان سكنية ممولة من المانحين.

وتضمنت الأعمال الإسرائيلية الأخيرة 5 عمليات هدم منازل لمعاقبة أصحابها، وتشير إحصائيات إلى أن إجمالي عمليات الهدم في العام الجاري زادت بنسبة 135 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.