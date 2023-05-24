طهران: التهديدات الإسرائيلية والأميركية تنم عن فشلهم

العالم - خاص بالعالم

تهديدات تنم عن فشل ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.. وتصريحات جاءت نتيجة الهزائم المتلاحقة لأميركا وحلفائها، وفشل مشاريعهم السياسية في المنطقة. هكذا رأت إيران على التصريحات الإسرائيلية الاخيرة، التي أطلقها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو والتي هدد بها أعداء تل أبيب بالمفاجأة، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي الذي زعم أن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق وأن لدى الكيان القدرة على ضرب إيران.

طهران أكدت أن الأميركيين باتوا يتحملون الفضائح والهزائم، بفضل وحدة شعوب المنطقة ومحور المقاومة، وأن واشنطن تحاول التستر على فشلها خارجيا ومشاكلها داخليا عبر استغلال الكيان الصهيوني لكيل مثل هذه الاتهامات والهديدات ضد إيران.

مزاعم إسرائيلية اعتبرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مجرد ادعاءات باطلة، ونتيجة طبيعية لحالة الرعب التي يعيشها اعداء إيران من تطورها.

المنظمة شددت على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي أن العدو بات يدرك أنه لا يمكن حذف قدرات إيران النووية، إذ أنها باتت قادرة على صناعة مفاعلات نووية من النوع المتوسط، مؤكدة أن لأعداء عملوا على تضخيم قضايا هامشية وغير مهمة بشأن البرنامج النووي الإيراني لتحقيق أغراض سياسية.