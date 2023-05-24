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العراق يعلن استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت

العراق يعلن استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون، يوم الأربعاء أن بغداد استردت أكثر من 20 مليون دولار من الكويت.

العالم-العراق

وقال حنون إن الهيئة استردت مبلغا قدره 20 مليونا و437 ألفا و157 دولارا أمريكيا.

وأضاف أن هذا المبلغ كان محجوزا في في البنك الوطني لدولة الكويت وهو من أموال السفارة العراقية في الكويت لعام 1990 بعد انقطاع العلاقات.

وصرح بأن ذلك جاء من خلال أخبار تلقاها صندوق استرداد أموال العراق، حيث تم البحث عن الأموال واسترجاع المبلغ بالكامل وإعادته أصوليا إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي.

وفي سياق آخر، أكد أن العراق في طور المباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، إذ تم التفاهم معها واستكمال إجراءات التعاقد لأهمية وجود هكذا كيان قانوني يمثل العراق في سويسرا.

وتهدف الخطوة لمعرفة حجم الأموال أو المخشلات الذهبية أو السبائك الذهبية في سويسرا والتي تخص العراق للعمل على استردادها.

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العراق يعلن استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت

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