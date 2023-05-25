الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار

العالم - ايران

وأوضح الوزير آشتياني في مراسم ازاحة الستار عن الصاروخ الباليستي بمدى 2000 كلم اليوم الخميس، أن الكشف عن الصاروخ يتزامن مع ذكرى تحرير مدينة "خرمشهر" من براثن نظام صدام البائد. (الحرب المفروضة على ايران في الثمانينيات).

وأشار أن الصاروخ هو ثمرة جهود سنوات بذلها مختصو وعلماء منظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع الايرانية، حيث يتميز بامتلاكه قدرة التخفي عن الرادارات واختراق منظومات العدو.

وأضاف يبلغ مدى صاروخ " خرمشهر4" ( خيبر) 2000 كلم ويحمل رأسا حربيا قوي التفجير مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية بحسب نوعية المهام بحيث يتسم بقوة التحريك والتحضير في وقت قصير.

وبيّن العميد آشتياني أن صناعة هذا الصاروخ تأتي في اطار ترقية القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية ضدء الاعداء، ويحمل للعدو رسالة مفادها بعدم امكانيته منع شبابنا من مسيرة التقدم والازدهار، اما رسالة هذا الاجراء للاصدقاء بانه يسهم في استقرار المنطقة والدعم الشامل لهم وللدول التي تمضي بمسار مقارعة النظام السلطوي.

وأستطرد أن وزارة الدفاع تتولى مسؤولية تقديم الاسناد للقوات المسلحة من صورايخ ومسيرات ورادارات، والمجالات الاخرى التي تحتاجها بحسب نوع التهديد الذي يحدق بالبلاد.

وأكد العميد آشتياني أنه سيتم الكشف العديد من الانجازات مستقبلا وأن الشعب الايراني على موعد على رؤية العديد من الانجازات اللافتة.