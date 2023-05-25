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أرمينيا: اتفقنا مع أذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي البلدين

أرمينيا: اتفقنا مع أذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي البلدين
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصرح بأن هناك إمكانية للتوصل إلى سلامٍ بين باكو ويريفان، ولاسيما أن أرمينيا اعترفت بناغورنو كاراباخ كجزءٍ من أراضينا.

العالم- اوروبا

وصرح رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي البلدين.

باشينيان قال إنه على أساس هذا الاتفاق "سنمضي قُدماً نحو تسويةِ العلاقات مع أذربيجان".

بدوره، أوضح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى سلامٍ بين باكو ويريفان، ولاسيما أن أرمينيا اعترفت بناغورنو كاراباخ كجزءٍ من أراضينا".

وقبل أيام، قال باشينيان إن بلاده ستعترف بأراضي ناغورنو كاراباخ على أنها أذربيجانية، مضيفاً أن "أذربيجان مستعدة للاعتراف بوحدة أراضي أرمينيا التي تبلغ مساحتها 29.8 ألف كيلومتر مربع".

وفي وقتٍ سابق، استضافت روسيا وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان من أجل مناقشة معاهدة السلام بين البلدين.

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