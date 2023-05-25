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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد حسن نصر الله: اليوم لا "إسرائيل" كبرى من النيل الى الفرات بعد الانسحاب من الجنوب اللبناني وغزة
السيد حسن نصر الله: صراعنا يمتد بين 17 أيار الذي يعني الخيارات الخاطئة و15 أيار أي يوم النكبة إلى 25 أيار تاريخ الخيارات الصحيحة
السيد حسن نصر الله: هناك من يسعى إلى التفريط بالانتصار الذي تحقق وعلينا منع ذلك
السيد حسن نصر الله: الانتصار لم يأت بالمجان ولا باعتصامات ولا تدخل خارجي وإنما حصيلة سنوات طوال من الصبر والجهاد
السيد حسن نصر الله: من يشتبه بأن المعركة انتهت مع عدونا واهم وهناك جزء من أرضنا ما زال محتلا
السيد حسن نصر الله: الشكر للجيش اللبناني والقوى الأمنية والجيش السوري والفصائل الفلسطينية ولكل الرؤساء والقوى التي دعمت المقاومة
السيد حسن نصر الله: الشكر لإيران وسوريا اللتين ساندتا ولا تزالان تساندان المقاومة ولكل القادة الجهاديين
السيد حسن نصر الله: نتوجه بالشكر للفصائل الفلسطينية التي شاركت في معركة تحرير جنوب لبنان وقدمت الشهداء أثناء تلك الفترة
السيد حسن نصر الله: عيد المقاومة والتحرير مناسبة عظيمة تذكّر بالانتصار العظيم الذي تحقق في لبنان في مثل هذا اليوم
العميد اسماعيل قااني : قيمة مدينة دزفول تعتبر ذات ابعاد بصمودها ومقاومتها
مصادر عبرية : اصابة احد جنود الاحتلال جراء القاء قنبلة صوب البرج العسكري بمدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.