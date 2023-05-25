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مصادر عبرية : اصابة احد جنود الاحتلال جراء القاء قنبلة صوب البرج العسكري بمدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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