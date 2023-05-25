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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزير الخارجية الايراني: هذا الانتصار العظيم هو نتيجة لوحدة وتكاتف الجيش والمقاومة والشعب في لبنان وما قدمه مقاتلو المقاومة من جهاد وايثار وصمود
وزير الخارجية الايراني يبعث رسائل منفصلة الى نظيره اللبناني والأمين العام لحزب الله مهنئا لبنان حكومة وشعبا ومقاومة بذكرى تحرير الجنوب
السيد حسن نصر الله: "إسرائيل" الى السقوط وسقوطها آت
السيد حسن نصر الله: إما على حماكم مصرف لبنان أن يتنحى بنفسه أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله
السيد حسن نصر الله: الانقسام الداخلي الإسرائيلي يقابله تماسك محور المقاومة وثباته
السيد حسن نصر الله: بعد تحرير الجنوب لم تعد هناك هيمنة أميركية على العالم وباتت الأمور تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب وهو ما يقلق "إسرائيل"
السيد حسن نصر الله: تحرير جنوب لبنان أسقط صفقة القرن ورهانات ما يسمى "الربيع العربي" للوصول إلى تسويات مذلة
السيد حسن نصر الله: "إسرائيل" تختبئ اليوم خلف الجدران والحديد والنار وهذه من التحولات التي فرضتها المقاومة
السيد حسن نصر الله: اليوم لا "إسرائيل" كبرى من النيل الى الفرات بعد الانسحاب من الجنوب اللبناني وغزة
السيد حسن نصر الله: صراعنا يمتد بين 17 أيار الذي يعني الخيارات الخاطئة و15 أيار أي يوم النكبة إلى 25 أيار تاريخ الخيارات الصحيحة
السيد حسن نصر الله: "إسرائيل" الى السقوط وسقوطها آت
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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