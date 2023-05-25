التحرير كان بداية الانهيارات المتتالية للواقع الصهيوني + فيديو

العالم – لبنان

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية بمناسبة 25 أيار ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية على العدو الصهيوني أكد محسن صالح أن هذا الانتصار كان بداية الانهيارات المتتالية للواقع الصهيوني ولقدراته على تحقيق ذاته التي كان يسعى إليها وخاصة مسألة "إسرائيل العظمى والكبرى من الفرات إلى النيل" أو إلى آخره من هذه المقولات التي عفا عليها الزمن، وأضاف أنه كان لهذا الانتصار الدور العظيم في تفتيت هذا العقل وهذه المقولة.

وأشار أنه: ليس شك أن كلمة سماحة الأمين العام وخاصة في قضية التحولات التي عددها، وخاصة الوضع الداخلي اللبناني والمعنويات والثقة وبيئة المقاومة والشباب والانتصارات التي تحققت على صعيد المنطقة وبالتالي تشكيل محور المقاومة أيضا كان له الأثر الكبير.

واضاف: إذا هناك طرف يقوى وطرف يضعف.. وهناك طرف تتآكل ثقة الوجود فيه وهو الكيان الصهيوني الغاصب، وطبعا الثقة و الأمل التي تحدث عنها سماحة الأمين العام من أن هناك أمل بينما في الواقع الصهيوني ليس هناك من أمل وعلى العكس من ذلك إن هناك تشاؤم في المستقبل.

وبين أن هذا يدل على مدى عمق هذه الانتصارات وتأثيرها في وجود المنطقة وشعوبها، مؤكدا أن: هناك تراجع عالمي للولايات المتحدة الأميركية، وهناك تقدم عالمي لعلاقات محور المقاومة مع القوى الحية في هذا العالم، من أجل جعل العالم متعدد الأقطاب بدلا من أن يكون عالما تسوده الهيمنة الأميركية التي لم تصنع شيئا لهذه الشعوب ولا لغيرها من شعوب العالم.

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