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الخارجية الإيرانية : الدول الغربية لا تريد إيران القوية

الخارجية الإيرانية : الدول الغربية لا تريد إيران القوية
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية " ناصر كنعاني" على مزاعم الدول الغربية وخاصة أمريكا وفرنسا بشأن قلقها من تقدم قوة ايران الدفاعية و قال، الدول الغربية لا تريد إيران القوية .

العالم - إيران

وفي تغريدة له اليوم الجمعة عبر تويتر كتب ناصر كنعاني:" إن الحكومات الغربية نفسها وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا لعبت دوراً فعالا في تحريض وتسليح نظام صدام البعثي في عدوانه على إيران، لمهاجمة المدنيين الإيرانيين العزّل وإمطار مدنهم بالصواريخ ."

وتابع مغرداً ان هذه الدول هي نفسها على رأس مصدري الأسلحة الى المنطقة وتعبّر اليوم عن قلقها بشأن تقدم قوة ايران الدفاعية.

وختم مغردأ إنهم ضد ايران القوية.

ويوم الخميس، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" (خيبر) الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسما للمسجد الأقصى.

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