وثائقي "حلف النصر" الليلة من قناة العالم

وخلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا، تم التوقيع على اتفاقيات كان أهمها مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين، شملت مجالات النفط والزراعة والسكك الحديد والمناطق الحرة والطيران المدني وهندسة الزلازل والاتصالات وتقانة المعلومات. وحملت زيارة رئيسي إلى دمشق أهم الرسائل الإيرانية إلى المنطقة والعالم، كما وضعت العلاقات الثنائية بين البلدين في مرحلة جديدة..، مرحلة تتخطى مستوى التعاون، وترسم شكلا جديدا للتحالف، وتضخ دما جديدا في المحور؛ زيارة رسالتها الأولى انتصار محور المقاومة عبر صمود دمشق.