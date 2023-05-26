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تفكيك إحدى أخطر الشبكات الإرهابية في منطقة البقاع شرق لبنان

تفكيك إحدى أخطر الشبكات الإرهابية في منطقة البقاع شرق لبنان
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعد متابعة دقيقة ومعقدة على مدى أسابيع وأيام متواصلة لشبكات الإتجار بالمخدرات والإرهاب من قبل مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي شرق لبنان ، توصلت التحريات الأمنية التي نفّذها مركز صغبين إلى ضبط شبكة سورية ولبنانية تنشط في الإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية.

العالم_لبنان

وتبيّن لعناصر أمن الدولة أن الشبكة ناشطة في البقاع الغربي، حيث تمكنت عناصر مركز صغبين من تحديد مواقع الشبكة بين الخيارة وحوش الحريمة والمرج وبرّ الياس.

وداهمت القوة الأمنية أماكن تواجد عناصر الشبكة في وقت واحد وأوقفت أفراد الشبكة الخمسة، في الأماكن المذكورة، وهم أربعة سوريين واللبناني وضبطت حوالى 40 ألف حبة كبتاغون وعتاد حربي وقنابل هجومية كانت مخبأة بطريقة احترافية ودقيقة ومعقدة في أحد المسابح في خراج بلدة المرج.

وأوقف أفراد الشبكة الخمسة في مكتب أمن الدولة في صغبين في البقاع الغربي، حيث يجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

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تفكيك إحدى أخطر الشبكات الإرهابية في منطقة البقاع شرق لبنان