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أمن لبنان الداخلي ممسوك والوضع جيد

أمن لبنان الداخلي ممسوك والوضع جيد
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان ان أمن لبنان ممسوك و الوضع جيد.

العالم_لبنان

وقال أن قوى الأمن الداخلي تقوم بأدوار عدة، لعل ابرزها في مجالي الضابطة الإدارية والضابطة العدلية، بالإضافة طبعًا الى مكافحة الجريمة والأمن الوقائي"، وقال: "على رغم المصاعب الاقتصادية، فإن الأمن ممسكوك والوضع على هذا الصعيد جيد، بعكس ما يحكى في الإعلام .

وفي كلمة له اليوم الجمعة خلال لقاء عقد مع الجالية اللبنانية في أستراليا، حض عثمان من في يدهم القرار في لبنان، على معالجة الأزمة الحالية"، داعيًا "الجميع الى التعقل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

و في السياق نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، إحصاء تفصيليًا بالموقوفين في قطعات قوى الامن خلال الاسبوع المنصرم، أي من يوم 18-05-2023 وحتى 24-05-2023.

ومما جاء في الإحصاء بالنسبة إلى توزيع الموقوفين بحسب المناطق الإقليمية، فقد بلغ عدد الموقوفين 22 في بيروت، و43 في الجنوب، و50 في جبل لبنان، و57 في البقاع، و79 في الشمال. بينما بحسب الجنسية، فقد تم سجن 171 لبنانيًا و75 سوريًا، إضافة إلى جنسيات أخرى.

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