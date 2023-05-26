قلق صهيوني من مناورات حزب الله في ذكرى التحرير

العالم – استوديو بيروت

ويناقش البرنامج قراءات عديدة لمناورة اقلقت العدو الاسرائيلي وطمأنت الصديق في اي رسائل حملت واي دلالات في التوقيت والمضمون، واجابات عن هذه الاشكاليات التي احاطت بالمناورة العسكرية التي اجراها حزب الله، والتي حاكت اقتحاما للجليل وللمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الاسرائيلية المحتلة.



وفيما يتعلق بهذه المناوره التي اثارت الكثير من الجدل حولها والتساؤلات العديدة عن توقيتها ومضمونها، ولماذا الان هو في ذكرى التحرير ولكن في ظروف دولية واقليمية وظروف لبنان اليوم، ولماذا الان هذه المناورة العسكرية اكد النائب حسن عز الدين عضو كتلة الوفاء للمقاومة ان هذا الانجاز التاريخي اعاد الكرامة العربية الوطنية لكل تواق الى طرد الاحتلال، وان هذا الانجاز كان بداية تحول لمسار.

وأشار عز الدين الى ان المقاومة تمكنت من الانتصار على هذا العدو وافشلت عام 2000 مشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي كان مني العدو نفسه ان يستطيع ان يحقق هذا الحلم من ((النيل الى الفرات)9 وبالتالي خرج مهزوما دون ايدي او اي امتياز او اي اتفاقية على الاطلاق.

وبحث هذا البرنامج في الاجابات عن هذه الاشكاليات التي احاطت بالمناورة العسكرية التي اجراها حزب الله، والتي حاكت اقتحاما للجليل وللمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وناقش البرنامج بعض التعليقات التي وردت على تويتر لبعض المسؤولين اللبنانيين حول هذه المناورة، حيث قال النائب نديم جميل في تعليقه:"انه مناورة حزب الله في الجنوب ليست موجهة ضد "اسرائيل" بل مناورة تهويل وترهيب ضد كل لبناني مؤمن بلبنان موجهة ضد الدوله اللبنانيه وسيادتها، ايران وعن طريق ميليشياتها مصرة ان تجعل من لبنان ساحة مناورات ومنصة صواريخ وحروب وهمية وعلى الجيش اخذ التدابير اللازمة لمنعها تلك المسرحيات".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت نستضيف:

- النائب حسن عز الدين عضو كتلة الوفاء للمقاومة



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