الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣
٠١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المالكي يحذر من 'تحركات رغد صدام': سنتخذ موقفا

المالكي يحذر من 'تحركات رغد صدام': سنتخذ موقفا
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الجمعة، رسالة مباشرة الى الحكومة الاردنية بشأن محاولاتهم الجديدة في إعادة احياء حزب البعث المقبور، واصفاً خطواتهم بـ التصعيدية" ضد العراق وشعبه.

العالم - العراق

وقال المالكي في كلمة له في تجمع جماهيري وعشائري كبير اقيم في محافظة كربلاء المقدسة، إن "سيادة العراق كانت منتهَكة وتمكنا من استعادتها، وتخلصنا من بنود الفصل السابع التي وقع العراق تحتها بسبب مغامرات نظام البعث المقبور، ونجحنا في استعادة العراق ولملمته بعد الاحتراب الطائفي الذي حصل، عبر مشروع المصالحة الوطنية، وكان للعشائر والشيوخ الاصلاء مواقف واضحة فيه" حسبما افاد موقع المستقلة.

واشاد المالكي بـ "عشيرة الجبور لأنها اول العشائر التي بادرت للاستجابة الى مشروع المصالحة الوطنية، ومن ثم توالت بقية العشائر العراقية الاصيلة"، مشدداً على "اهمية الاهتمام بالعشائر ورعايتها، قائلا: إن "العشائر اليوم في صدارة الموقف، وعليها المسؤولية في الدفاع عن العراق، فكل المواقف الصعبة التي عُرِّضنا لها، كانت العشائر موجودة في الميدان، لذلك على الدولة ان تهتم بشؤون العشائر وتقدم الدعم لها لانها شريكة في حماية الدولة والدفاع عن ارض الوطن".

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى أن "الحكومة الحالية شكلتها القوى السياسية جميعها من دون تدخل اي طرف خارجي، رغم محاولات اثارة الفتن بين ابناء المذهب الواحد، وتابع، يجب التصدي والعمل الشجاع لدعم العملية السياسية وتطهيرها من الفساد الذي بات يستهدف المواطن، وهذه تحتاج الى قوة وقرار لتدمير هذه الافة الخطيرة".

وأكد المالكي أن "محاولات اعادة احياء حزب البعث المقبور الذي دمر العراق وانتهك الاعراض واعدم الابرياء، بمنحه رخصة العمل في الاردن الشقيق؛ يعد امرا مرفوضا، وهذا يعد تصعيدا ضد العراق وحكومته"، مستدركاً بالقول: ن "مثل هذا العمل يمثل راس الفتنة، وعليهم ان يدركوا ذلك وعتبنا على الحكومة الاردنية، ونتمنى ان يتخذوا موقفا، ونحن كذلك سنتخذ موقفا ازاء هولاء الاشرار".

واختتم رئيس ائتلاف دولة القانون كلمته بـ "دعوة العشائر والجماهير الكربلائية الى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات"، قائلا: "بفضلكم نجحنا في تشكيل هذه الحكومة بمشاركتكم في الانتخابات، لذلك علينا ان نبدا في تنظيم صفوفنا للمشاركة في الانتخابات، ولا يوجد تأجيل، والانتخابات ستكون في موعدها المحدد".

روابط ذات صلة

المالكي: لن نسمح بنسيان جريمة حلبجة ومحوها من الذاكرة السياسية والشعبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المفتي قبلان: انتصار 2000 على العدو الصهيوني كان استثنائيا

اصابة عشرات الأطفال في مناطق سيطرة 'قسد' بحالات تسمم غذائي

100 مليار دولار.. شاهد حديث رئيس الوزراء العراقي عن محمد بن سلمان

أبو ترابي فرد: الدورية 86 وضعت علم علماء إيران وتخصصهم أمام مرأى المجتمع الدولي

العراق يستنكر 'الاعتداء غير المسبوق' على سفارته في بيرن

الصين: التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية تقوض السلام الإقليمي