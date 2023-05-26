الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال إيراني:

المجموعة 86 استعرضت قوة إيران في الحديقة الخلفية لأمريكا

المجموعة 86 استعرضت قوة إيران في الحديقة الخلفية لأمريكا
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام إيراني ان المجموعة البحرية 86 استعرضت قوة إيران في الحديقة الخلفية لأمريكا.

العالم-ايران

وقال الادميرال شهرام ايراني قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران، إن قوة إيران اليوم تستمر بفضل جهود الشهداء الأعزاء.

وأضاف، ان البحرية الاستراتيجية للجيش موجودة على الساحة بشكل مختلف عن قبل وستقوم بعمليات في الساحة العالمية.

وتابع، ان "رفاقنا صنعوا التاريخ في وقت ما وكان من الواجب إحضار هذا التكريم وتسجيله في التاريخ".

وأكد قائد سلاح البحرية أن "العدو لا يعرف كيف يتم تزويد المدمرة الإيرانية بالوقود" وفي غموضهم سيصلون إلى الجحيم.

وأشار الأدميرال إيراني إلى أن العدو يجب أن ينحني أمام شعبنا، وقال: لم يتراجع شعب إيران عن ثالوث العدو المشؤوم بما في ذلك العقوبات والتآمر والتهديدات.

وأضاف قائد البحرية، إننا سنكون حاضرين أينما دعت الحاجة في العالم، وقال: يجب أن يعلم العدو أن شعبنا لن يقبل العزلة ولا يمكن معاقبتهم.

روابط ذات صلة

الأدميرال إيراني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين ايران وروسيا والصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مئات المستوطنين يقتمون المسجد الاقصى بذريعة 'عيد الاسابيع'

الادميرال إيراني: المجموعة 86 استعرضت قوة إيران في الحديقة الخلفية لأمريكا

ترحيل السوريين من تركيا... شاهد أردوغان يسخر من كمال كيليتشدار أوغلو

فتح تحقيق في اختراق أمن موكب المستشار الألماني

زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب اليابان

جمشيدي: اطلاق سراح 'أسد الله أسدي' انتصار للشعب الايراني