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البابا فرنسيس: النزاع بين روسيا وأوكرانيا مشكلة سياسية

البابا فرنسيس: النزاع بين روسيا وأوكرانيا مشكلة سياسية
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

قال راعي الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، إن النزاع بين روسيا وأوكرانيا "مشكلة سياسية"، والسلام ممكن فقط من خلال الاتصال بينهما.

العالم _ أوروبا

وأضاف البابا في مقابلة مع قناة Telemundo TV، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الضروري لتحقيق السلام أن تترك روسيا جميع الأراضي الأوكرانية: "يمكن تحقيق السلام عندما تستطيع [روسيا وأوكرانيا] التحدث مع بعضهما البعض مباشرة أو عبر طرف ثالث".

وبخصوص رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وساطة الفاتيكان في التسوية، أشار البابا فرانسيس إلى أن "كل أوروبا والولايات المتحدة خلفه".

وشدد البابا على أن "الجانب الأوكراني، لا يقبل بالوساطة لأن الحلف الداعم لأوكرانيا في غاية القوة، وتقف خلفه كل أوروبا والولايات المتحدة. بعبارة أخرى، هم أقوياء".

وتابع الحبر الأعظم القول، إنه خلال زيارته إلى الفاتيكان في 13 مايو، توجه زيلينسكي إليه بطلب "من أجل خدمة كبيرة" - لتسهيل عودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا الاتحادية.

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البابا فرنسيس: النزاع بين روسيا وأوكرانيا مشكلة سياسية

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