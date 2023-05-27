عمران خان يطلب الحوار مع السلطات العسكرية في ظل الانقسام داخل حزبه

العالم - خاص بالعالم

أمين عام الحركة اسد عمر ابرز هذه الاسماء الذي لم يكن يتوقع ان يتخلى عن مهامه في الحركة.

وأكد اسد عمر امين عام حركة الانصاف الباكستانية:"في ظل الضغوط المسيطرة على الساحة السياسية وخاصة بعد احداث 9 أيار التي واجه فيها انصار الحركة القوات الأمنية بات من الصعب جداً ان ابقى في منصبي في الحركة، لذا اعلن استقالتي من منصب امين عام حركة الانصاف".

وقال شبير حسين محامي باكستاني وصل عدد المعتقلين من انصار وقادة حركة الانصاف لاكثر من 10 آلاف بينم نساء وشباب يافعين، الحملة شرسة جداً، وكأنها حملة ترهيب لترك عمران خان لوحده في الساحة".

رئيس الوزراء السابق عمران خان وفي ظل الانقسام الكبير المختلق داخل صفوف حزبه، بات مجبراً على تغيير قواعد اللعبة، ليلجأ الآن علناً لطلب الحوار مع السلطات السياسية والعسكرية....

وقال عمران خان رئيس حركة الانصاف الباكستانية المعارضة:"هل يريدون مني ان اخرج من باكستان، لا هذا مستحيل، لكنني جاهز لتشكيل لجنة واطلاق حوار مع اي مؤسسة في السلطة، الحكومة او حتى المؤسسة العسكرية ، لكن هذا الوضع يجب أن ينتهي ويجب ان لا يُفرض على قادة حزبي الاستقالة".

يرى مراقبون أن الحكومة اتخذت قراراً بحظر حركة الانصاف ، الامر الذي لا يُستبعد ان يكون مدعوماً من أطراف خارجية، على غرار اسقاط حكومة عمران خان العام الماضي ، وذلك بهدف اقصاء عمران خان عن السياسة الباكستانية بعد استحواذه على الجماهيرية الكبيرة التي جعلته ابرز مرشحي الانتخابات المقبلة.

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