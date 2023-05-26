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انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر قريبا

انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر قريبا
الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، عن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر في طهران قريبا.

العالم-ايران

والتقى سفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وعرض تقريرا عن العلاقات المتقدمة والمتنامية بين البلدين.

كما قدم سفير إيران الذي زار طهران برفقة باقي سفراء إيران للمشاركة في ملتقى السفراء، تقريراً عن البرامج المستقبلية للسفارة، وقال: إن اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ستنعقد في إيران في المستقبل القريب.

من جهته أشار أمير عبداللهيان إلى دور وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وأكد على البرامج المستقبلية لتعزيز العلاقات قدر الإمكان.

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انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر قريبا

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