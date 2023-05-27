أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 27 مايو 2023

رسالت ..

الصاروخ " خيبر " الإيراني البعيد المدى الفائق الدقة , كابوس حقيقي للصهاينة ..

خراسان ..

إزاحة الستار عن صاروخ خيبر الإيراني الصنع بمدى ألفي كيلومتر , خيبر رسالة تحذير "لإسرائيل"

مردم سالاري ..

وزير الدفاع يتحدث عن مشروع لإطلاق قمرين صناعيين جديدين للفضاء هذا العام

جمهوري اسلامي ..

وزير الخارجية .. لانعترف رسميا بحكومة طالبان ونؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة بكابول

جوان ..

السيد حسن نصر الله .. إندلاع أية حرب إقليمية بالمنطقة سيؤدي لزوال الكيان الصهيوني

ابرار ..

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يثمن دور ايران في إنتصار المقاومة على الكيان الصهيوني

سياست روز ..

وزير الخارجية يهنئ نظيره اللبناني بذكرى عيد المقاومة وتحرير الجنوب اللبناني

اطلاعات ..

الرئيس السابق للموساد يحذر من أن التقارب الإيراني السعودي , تهديد وجودي للكيان الصهيوني

ارمان ملي ..

ميدفيديف يلوح بإحتمال قيام روسيا بهجوم نووي إستباقي بأوكرانيا .

ارمان امروز ..

أمريكا تتهم مجموعة فاغنر الروسية بمد قوات الدعم السريع بالسودان بصواريخ مضادة للطائرات

قدس ..

ماراثون " إنتخابات القرن " الرئاسية بتركيا يصل الى خط النهاية يوم غد الأحد ..

كيهان ..

المؤسسة الوطنية للإحصاء ببرلين تؤكد دخول ألمانيا مرحلة ركود إقتصادي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( بداية لنهاية محتومة) ..احتفل لبنان الخميس الماضي بعيد المقاومة والتحرير في الذكرى الثالثة والعشرين لانتصار المقاومة الاسلامية اللبنانية في حرب تحرير الجنوب اللبناني من وجود القوات الصهيونية .

إنتصار المقاومة الإسلامية بلبنان على الكيان الصهيوني عام ألفين سجل بداية لتصاعد قدرات المقاومة اللبنانية والفلسطينية ولإضمحلال الكيان.

ان حزب الله لبنان بات اليوم قوة اقليمية يَحسَبُ الصهاينةَ لها الف حساب الى درجةٍ اًجبرت تلَّ ابيب على تفادي الدخول في مواجهات ومعارك كبرى مع لبنان خوفا من حزب الله .

ان انتصار المقاومة الاسلامية بلبنان في حرب تحرير الجنوب اللبناني , شكل بداية واقعية لتغيير المعادلات الميدانية لصالح المقاومة اللبنانية والفلسطينية في كل المواجهات اللاحقة , كما شكل ذلك الانتصارُ بدايةً لاضمحلال وتآكُلِ قدرات الكيان الى درجة باتت مخاوفُ جديةٌ في فلسطين المحتلة تَطرَح نفسها على السطح بشأن قربِ نهاية وزوال "اسرائيل ".

جوان ..

حول ازمة المياه بين ايران وافغانستان كتبت صحيفة جوان في مقالها الموجَّه لحكومة طالبان ( العمل بالمعاهدة الثنائية ممكن بإختبار للمصداقية ).. تتفاعل اجواء التوتر بين ايران وحكومة طالبان بكابول حول حصة بلادنا المائية من نهر هيرمند الحدودي.

حكومة طالبان تتعمد تجاهل كل دعوات ايران بشأن الإلتزام بالمعاهدة الثنائية المبرمة في السبعينيات بين البلدين حول نهر هيرمند.

وهي معاهدةٌ تستند إلى القانون الدولي الذي يُنظِّمُ الحِصَصَ المائية للانهارِ بين بلدانِ المنبع والمصب . ان حكومة طالبان تدَّعي ان منسوبَ نهر هيرمند انخفض جدا واقترب من الجفاف الامرُ الذي يَحولُ دون حصولِ ايران على حصتها المائية منه , الا ان صور الاقمارِ الصناعية عكست واقعا اخَرَ تماما , واقعُ الحالة الطبيعية لمنسوبِ نهر هيرمند مع فارقِ قيام طالبان بتغيير مجراه للحيلولة دون وصولِه لايران , لذلك ليس من العجيب ان ترفض طالبان طلب ايران بتفقد مجرى النهر ولقياس منسوب المياه فيه . ان حل هذه المشكلة بقياس منسوب النهر والتأكد من مجراه كفيل بحل المشكلة وتفادي اي تسخين .

ابرار ..

في تقريرها ( أمريكا تبني قاعدة بمحافظة نينوى العراقية ) كتبت صحيفة ابرار ..حذرت محافل امنية عراقية من وجود تحركات امريكية لاقامة قاعدة عسكرية بمنطقة الحضر بمحافظة نينوى شمال العراق . وحسب هذه المحافل ..

هناك تحركات أمريكية خفية تستهدف إقامة قاعدة عسكرية بمنطقة الحضر الغنية بالنفط والغاز والمعادن بمحافظة نينوى.

وتؤكد هذه المحافل ان هذه المنطقة لاتشهد اية نشاطات ارهابية لتستغِلَّ امريكا الامرَ كذريعةٍ كالعادة لتكريس تواجدها العسكري .

على صعيد اخر ترى اوساطٌ عليمة في العراق ان تحركات امريكا ومواقفَها الاخيرة في العراق لاتشير الى وجود اية نية واقعية لسحب قواتِها من الاراضي العراقية , وما يحدث بشان توسيعها لقاعدة عين الاسد دليلٌ على ذلك .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن الانتخابات الرئاسية في تركيا في مقالها (ماراثون " إنتخابات القرن " في خط النهاية )..تزامنت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس النظام الجمهوري بتركيا، لذلك سُميت بانتخابات القرن إن أهمية هذه الإنتخابات تكمن بكونها تمثل مفترق طرق واقعيا على صعيد سياسات ومواقف تركيا داخليا وإقليميا ودوليا.

وكذلك لكون ان هذه الانتخابات تُجسد واقع وجود ثنائية قطبية حادة في المجتمع التركي بين تيارٍ يدفع باتجاه توجهاتٍ نحو اوروبا والغرب في السياسة الخارجية الى جانب انتهاج سياساتٍ اقتصادية واجتماعية جديدة في الداخل , وتيارٍ يمثله حزب العدالة والتنمية الاسلاميِّ الميول بزعامة اردوغان .

ان اجواء جولة الاعادة الرئاسية التي ستجري غدا بتركيا تحمل مؤشرات تزيد من فرص فوز اردوغان بولاية جديدة والبقاءِ في منصبه لكنْ مع ذلك يبقى كل شيئ محتملا وسط التجاذبات السياسية والاجتماعية الواسعة في الشارع التركي .

ايران ..

حول الاوضاع في جنوب القوقاز كتبت صحيفة ايران في مقالها (قره باغ على عتبة السلام )..القمة الثلاثية بين روسيا وارمينيا وجمهورية اذربيجان تمخضت عن نتائج تحمل مؤشرات ايجابية تماما تزيد من احتمال حل الخلافات المتجذرة بين جمهورية اذربيجان وجارتها ارمينيا حول منطقة قره باغ المتنازع عليها.

رئيس وزراء أرمينيا أبدى إستعداد بلاده للإعتراف بسيادة جمهورية أذربيجان على قره باغ بشرط ضمان أمن وسلامة القرى الأرمينية فيها.

من جانبه صرح رئيس جمهورية اذربيجان بأن باكو ليست لديها اية ادعاءات باراضٍ ارمينية . والى هذا الحد يبدو ان الاوضاع باتت مرشحة للاتجاه نحو ايجاد حل دائم للصراع الطويل بين هذين البلدين الجارين هذا ما لم تُقحم تلك القوى الاجنبيةُ التي لها اطماعها ومخططاتها المشبوهة الخاصةُ بجنوب القفقاس انفها مرة اخرى في قضايا هذه المنطقة.