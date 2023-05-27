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الحرس الثوري يحذر الغرب : لا تلعبوا بورقة المنافقين المحترقة

الحرس الثوري يحذر الغرب : لا تلعبوا بورقة المنافقين المحترقة
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان أن الكيان الصهيوني يتلقى الرد على أعماله العدائية يوميا.

العالم - ايران

وقال العميد عباس نيلفروشان في تصريح له، نحذر الغرب من تكرار تجارب الماضي وعدم اللعب بورقة المنافقين المحترقة.

وأكد أن إيران مستعدة للرد على الأعداء، وتوجه للغرب بالقول، يمكنكم أن تسألوا الكيان الصهيوني كيف تلقى الرد على أعماله العدائية العام الماضي، إنه يتلقاه بشكل يومي.

وأضاف: ان أسس القوة الأمريكية اهتزت في السياسة الداخلية والخارجية ووصلت إلى نقطة يقول فيها أكثر الرؤساء غباءً في الاتحاد الأوروبي أن عصر اتباع أمريكا قد ولى.

وتابع العميد نيلفورشان: إن حلفاء أمريكا الإقليميين قرروا أيضا عدم ربط كرامتهم العربية والإسلامية بأمريكا والاعتماد على أنفسهم. من جهة أخرى، بعد عشر سنوات من المقاومة، عادت سوريا أيضا إلى جامعة الدول العربية.

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