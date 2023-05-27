البرلمان العربي يدعو السلطات السودانية لتأمين البعثات الدبلوماسية

العالم - السودان

وأعرب البرلمان العربي عن إدانته للاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت.

وقال البرلمان العربي إنه يجب على السلطات السودانية أن تقوم بكل ما يلزم لمساعدة الدبلوماسيين على القيام بمهامهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي للصراع.

واندلعت الاشتباكات منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان وأبرزها العاصمة الخرطوم.

ونتج عن الصراع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، بينما لا توجد إحصائيات رسمية عن الضحايا من العسكريين.