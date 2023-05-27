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مراسل العالم: استشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمالي اليمن

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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