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زاخاروفا: سنرد على قيام ألمانيا مجددا بحجب حسابات وسائل إعلام روسية

زاخاروفا: سنرد على قيام ألمانيا مجددا بحجب حسابات وسائل إعلام روسية
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى في ألمانيا.

العالم - أوروبا

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أنه تم حجب حسابات وسائل إعلام روسية في ألمانيا مجددا، وأكدت زاخاروفا أن روسيا سترد على خطوات ألمانيا المعادية لنا. وأن موسكو مستعدة لفرض عقوبات مماثلة على وسائل الإعلام الألمانية في روسيا.

ونقلت وكالة DPA عن زاخاروفا قولها: "نحن لا نفعل هذا من أجل المتعة، لكننا سنجيب".

وشددت زاخاروفا على أن وزارة الخارجية الألمانية تعمل سرا عن المجتمع الدولي وتنفي خطواتها، مثل إرسال دبلوماسيين روس إلى وطنهم.

وفي وقت سابق، أغلقت الحكومة الألمانية الحسابات المصرفية لقناة RT ووكالة الفيديو Ruptly، وبرر ممثلو البنك التجاري الألماني قرار إغلاقها، مشيرين إلى الحق في إنهاء التعاون من جانب واحد مع العميل دون إبداء الأسباب.

وفي ديسمبر الماضي، جمد الجانب الألماني حسابات البيت الروسي للعلوم والفنون في برلين، في نهاية يناير، أعلن مكتب المدعي العام في برلين، وبدأ فحص المراكز، الأمر الذي وصفته زاخاروفا بأنه انتهاك صارخ للاتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن الأنشطة الثقافية والإعلامية.

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زاخاروفا: سنرد على قيام ألمانيا مجددا بحجب حسابات وسائل إعلام روسية

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