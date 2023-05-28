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الامارات تفرج عن 10 لبنانيين بعد وفاة سجين

الامارات تفرج عن 10 لبنانيين بعد وفاة سجين
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أُفرج عن مواطنين لبنانيين موقوفين في الإمارات منذ آذار/مارس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان السبت، بعد أسابيع من وفاة لبناني كان موقوفا.

العالم - الامارات

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إنها “تبلّغت من سفير لبنان لدى دولة الإمارات فؤاد شهاب دندن نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعًا الذين أوقفوا في الإمارات منذ حوالى شهرين”.

وخلال شهر آذار/مارس وحده، أوقفت السلطات الإماراتية عشرة لبنانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية بتهمة التعامل مع حزب الله حسبما أكّد الناطق باسم أقارب اللبنانيين الموقوفين في الإمارات عفيف شومان.

وقال شومان “أُطلق سراحهم كلهم من السجن لكنهم ما زالوا بالإمارات”.

أحد الموقوفين العشرة كان غازي عز الدين الذي توفي قيد التوقيف في الرابع من أيار/مايو، ما أثار إدانات من مجموعات حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية.

وأوضح شومان السبت أن الموقوفين التسعة الآخرين “أطلقت الإمارات سراحهم بعد الضغط الإعلامي والحملات بعد وفاة غازي عز الدين”، مشيرًا إلى أن جثته لم تُرسل بعد إلى عائلته.

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