فيلدرز عدو الإسلام الأول يتوجع من رؤية المسلمين وهم يصلون

وليست هذه المرة الأولى التي يحرض فيها فيلدرز على المسلمين، إذ عُرف ببث رسائل الكراهية ضدهم منذ سنوات، في سعيه لطردهم من البلاد.

وكتب زياد البخيتي ... في ظل الانتشار المتزايد للإسلام في العالم، عدو الإسلام الأول في هولندا خيرت فيلدرز يتوجع صارخاً من تزايد أعداد المصلين في الشوارع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.

وكتب حرية امل... البرلماني الهولندي المتطرف (خيرت فيلدرز) يُعبر عن انزعاجه بسبب تزايد المسلمين في هولندا، وانتشار المساجد ومظاهر صلاة الجماعة فيها، "قل موتوا بغيظكم".

وغرد ابو سالم... نائب متطرف يشكو من تزايد عدد المسلمين في هولندا .. يتحدثون عن حرية الرأي والمعتقد وهذه هي افعالهم.