الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة النقل العراقية تعلن جاهزيتها لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة لموسم الحج

وزارة النقل العراقية تعلن جاهزيتها لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة لموسم الحج
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النقل، الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، جاهزيتها لتفويج الحجاج الى الديار المقدسة لموسم الحج 1444هـ.

العالم- العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أمس السبت، انها استكملت جميع الإستعدادات المطلوبة لنقل ضيوف الرحمن من المطارات المحلية الى مطارات السعودية على متن أسطول الشركة الجوي لموسم الحج لعام 1444هـ وفق خطة يشرف عليها بشكلٍ مباشر وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي وبالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة وسلطتي الطيران العراقية والسعودية، حيث ستنطلق أولى الرحلات الثلاثاء القادم الموافق 10 ذو الحجة.


وأكد مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل، خلال جولته الميدانية التي أجراها في صالة نينوى داخل مطار بغداد الدولي والتي خصصت لنقل الحجاج العراقيين حصراً على أن هذا العام سيكون إستثنائياً لخدمة الحُجاج وتوفير الأجواء المريحة لهم.


كما ووجه المدير العام جميع الأقسام والشعب المعنية بإستنفار كامل إمكاناتها لتذليل جميع المعوقات والعمل بروح الفريق الواحد بغية إنجاح موسم الحج لهذا العام.

روابط ذات صلة

السعودية تستقبل أول رحلة حجاج لهذا العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة جديدة: الجوع يسهم في محاربة الشيخوخة

4 أطعمة ينصح بالابتعاد عنها أثناء الامتحانات

برئاسة العراق.. عقد اجتماع منظمة أوابك اليوم في الكويت

شاهد بالفيديو.. الخلاص التونسية تنفذ وقفة احتجاجية لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين

شاهد بالفيديو.. حكومة نتنياهو تتلقى ضربة بعد خروج تظاهرات ضدها للاسبوع الـ21

الجولة الثانية لانتخابات رئاسة تركيا وتداعيات نتائجها