وزارة النقل العراقية تعلن جاهزيتها لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة لموسم الحج

العالم- العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أمس السبت، انها استكملت جميع الإستعدادات المطلوبة لنقل ضيوف الرحمن من المطارات المحلية الى مطارات السعودية على متن أسطول الشركة الجوي لموسم الحج لعام 1444هـ وفق خطة يشرف عليها بشكلٍ مباشر وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي وبالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة وسلطتي الطيران العراقية والسعودية، حيث ستنطلق أولى الرحلات الثلاثاء القادم الموافق 10 ذو الحجة.



وأكد مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل، خلال جولته الميدانية التي أجراها في صالة نينوى داخل مطار بغداد الدولي والتي خصصت لنقل الحجاج العراقيين حصراً على أن هذا العام سيكون إستثنائياً لخدمة الحُجاج وتوفير الأجواء المريحة لهم.



كما ووجه المدير العام جميع الأقسام والشعب المعنية بإستنفار كامل إمكاناتها لتذليل جميع المعوقات والعمل بروح الفريق الواحد بغية إنجاح موسم الحج لهذا العام.