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منفذ خسروي الحدودي مع العراق سيؤدي دورا اكبر أثناء الزيارة الاربعينية

منفذ خسروي الحدودي مع العراق سيؤدي دورا اكبر أثناء الزيارة الاربعينية
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مستشار ومساعد محافظ محافظة كرمانشاه الايرانية "يونس اميري" ان تدابير قد اتخذت ليكون لمنفذ خسروي الحدودي مع العراق دورا أكبر اثناء الزيارة الاربعينية في العام الحالي.

العالم - ايران

واضاف اميري ان منفذ خسروي الحدودي كان منذ القدم بوابة عبور الزوار نحو العتبات المقدسة في العراق والمنفذ التجاري الوحيد بين ايران والعراق وان باقي المنافذ الحدودية استحدثت فيما بعد.

كما اشار الى استتباب الامن بصورة جيدة على الحدود بين محافظة كرمانشاه والعراق ، قائلا ان زيادة تردد الزوار من منفذ خسروي ستشجع الجانب العراقي على تطوير البنى التحتية في الطريق المؤدي الى هذا المنفذ الحدودي.

واعتبر اميري منفذ خسروي، الافضل لتردد الزوار الايرانيين المتجهين من مناطق شمال غرب ايران نحو العراق لزيارة العتبات المقدسة، قائلا ان الجانب العراقي قد وافق على زيادة بوابات عبور الزوار نحو العراق في هذا العام تفاديا لازدحام الزوار وتسهيلا لعبورهم.

كما اشار اميري الى قيام الجانب العراقي بتطوير البنى التحتية الخدمية والصحية في نقطة المنذرية الحدودي وانشاء مظلات جديدة للوقاية من اشعة الشمس، واضاف ان محطة للحافلات وسيارات الاجرة ايضا قد انشأت هناك للتوجه نحو بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف .

وتابع "تم الاتفاق مع مسؤولي محافظة ديالى العراقية لبقاء الحدود مفتوحة على مدار الساعة اثناء الزيارة الاربعينية لكن الامر يحتاج الى موافقة وزارة الداخلية العراقية".

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منفذ خسروي الحدودي مع العراق سيؤدي دورا اكبر أثناء الزيارة الاربعينية

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