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بثينة شعبان..

حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة من أعتى القوى في العالم

حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة من أعتى القوى في العالم
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن حضور الرئيس الاسد القمة ‏العربية التي عقدت في السعودية، ليس فقط إعلانا عن انتصار سوريا، وإنما أيضا إعلان ‏عن فشل مخططات كبيرة ممولة من قبل أعتى القوى في العالم.‏

العالم- سوريا

ونقلت "وكالة إسبوتنيك" نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بان شعبان أضافت أن "التجربة الصعبة التي خاضتها سوريا لعقد كامل من الزمن درس يستفاد منه في قضايا أمتنا، وخاصة قضية شعبنا الفلسطيني، لأنه في النهاية ينتصر أولئك الأكثر إيمانا بقضيتهم العادلة،.

وأكدت أن "مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال تزداد ألقا وتأججا، ليس فقط في غزة، وإنما في كل أنحاء فلسطين".

وتابعت أن "العالم سيكون متعدد الأقطاب، ولن يتمكن الغرب بعد اليوم من أن يتحدث عن حرية وديمقراطية وحقوق إنسان فيها، فالغرب يدرك تماما أنه في انحدار دائم، وأن النتيجة لن تكون لصالحه".

وفي الشهر الجاري، شارك الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية الـ32، في مدينة جدة السعودية، بعد غياب نحو 12 عاما.

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بثينة شعبان.. حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة من أعتى القوى في العالم

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