حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة من أعتى القوى في العالم

العالم- سوريا

ونقلت "وكالة إسبوتنيك" نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بان شعبان أضافت أن "التجربة الصعبة التي خاضتها سوريا لعقد كامل من الزمن درس يستفاد منه في قضايا أمتنا، وخاصة قضية شعبنا الفلسطيني، لأنه في النهاية ينتصر أولئك الأكثر إيمانا بقضيتهم العادلة،.

وأكدت أن "مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال تزداد ألقا وتأججا، ليس فقط في غزة، وإنما في كل أنحاء فلسطين".

وتابعت أن "العالم سيكون متعدد الأقطاب، ولن يتمكن الغرب بعد اليوم من أن يتحدث عن حرية وديمقراطية وحقوق إنسان فيها، فالغرب يدرك تماما أنه في انحدار دائم، وأن النتيجة لن تكون لصالحه".

وفي الشهر الجاري، شارك الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية الـ32، في مدينة جدة السعودية، بعد غياب نحو 12 عاما.