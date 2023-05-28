حزب الله: إحياء عيد المقاومة باحتفال شعبي جنوب لبنان

العالم- لبنان

جاء ذلك في حضور ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وعلماء دين ومخاتير وفعاليات اجتماعية، برعاية عضو المجلس المركزي في الحزب وعضو الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ حسين غبريس وحضوره.

وأشار بيان للحزب الى أن غبريس ألقى كلمة من وحي المناسبة أكد فيها، أن نصر أيار هو نتاج كل هذه التضحيات والدماء التي سقطت من كل المقاومين على اختلاف انتماءاتهم وما الخامس والعشرين من أيار إلا محطة مفصلية من محطات الصراع طوت مرحلة الهزائم وأسست لمرحلة الانتصارات التي سوف تكلل بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

ووجه غبريس التحية لأرواح الشهداء وللمجاهدين والجرحى والأسرى ولعائلات الشهداء صانعي النصر، كما حيا المجاهدين والأهالي الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يسطرون الملاحم والبطولات يوميا مع العدو الصهيوني.

واختتم الاحتفال بباقة من الأناشيد الوطنية أدتها فرقة الإمام الرضا في كشافة الإمام المهدي.