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الجيش الايراني: 'أمن كامل' يسود الحدود بين ايران وافغانستان

الجيش الايراني: 'أمن كامل' يسود الحدود بين ايران وافغانستان
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح البر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد " كيومرث حيدري " اليوم الأحد استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان، مشيرا الى السيطرة التامة لسلاح البر في الجيش الى جانب حرس الحدود على هذه المنطقة.

العالم - ايران

وأكد المسؤول الذي تفقد الحدود في شمال محافظة سيستان وبلوشستان في حديث للصحفيين، أن جيش ايران الاسلامية اعلن اكثر من مرة بأن حضوره في الحدود لايعني أن ايران تواجه تهديدا، بل ان الهدف من ذلك هو الاشراف المعلوماتي والامني القائم في الحدود.

وتابع قائلا: قد يحدث خلاف بين حرس الحدود لكلا البلدين في موضوع التعامل مع كيفية التردد، الا ان ذلك ليس الموضوع المهم خاصة وإن الوضع يخضع للسيطرة التامة.

وشدد " حيدري " على أن حرس الحدود وسلاح البر في جيش ايران الاسلامية يسيطران على المنطقة بشكل تام، حيث اننا نحترم الطرف المقابل اذا ما التزم بالقرارات الدولية، ونؤدي حسن الجوار مع البلد الذي تربطنا به حدود مشتركة.

وأضاف قائد سلاح البر في الجيش الايراني قائلا: ولكن اذا شعرنا بأن الجانب الآخر لايريد الالتزام بهذه القرارات، فإننا سوف نتعامل معه بشكل آخر.

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الجيش الايراني: 'أمن كامل' يسود الحدود بين ايران وافغانستان

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