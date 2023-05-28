استئناف التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان

العالم - ايران

وقال هذا المسؤول في تصريح له اليوم الاحد: استؤنفت التبادلات الاقتصادية عند معبر ميلك (جسر ابريشم) الحدودي مع أفغانستان بعد توقف ليوم واحد.

وصرح المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران: اثر اشتباكات الأمس على الحدود الإيرانية الأفغانية ، توقفت التبادلات الاقتصادية على حدود ميلك مع أفغانستان.

وقال: بعد هدوء الأوضاع على الحدود ؛ استؤنفت اليوم التبادلات الاقتصادية في محطة ميلك الحدودية.

من جهة اخرى أكد قائد سلاح البر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد " كيومرث حيدري " اليوم الأحد استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان، مشيرا الى السيطرة التامة لسلاح البر في الجيش الى جانب حرس الحدود على هذه المنطقة.

وقال العميد حيدري الذي تفقد اليوم الحدود في شمال محافظة سيستان وبلوشستان في حديث للصحفيين، ان الجيش الايراني اعلن اكثر من مرة بأن حضوره في الحدود لا يعني أن ايران تواجه تهديدا، بل ان الهدف من ذلك هو الاشراف المعلوماتي والامني القائم في الحدود.

وتابع : قد يحدث خلاف بين حرس الحدود لكلا البلدين في موضوع التعامل مع كيفية التردد، الا ان ذلك ليس الموضوع المهم خاصة وإن الوضع يخضع للسيطرة التامة.

وأوضح العميد حيدري أن حرس الحدود وسلاح البر في الجيش الايراني يسيطران على المنطقة بشكل تام، حيث اننا نحترم الطرف المقابل اذا ما التزم بالقرارات الدولية، ونؤدي حسن الجوار مع البلد الذي تربطنا به حدود مشتركة.

وأضاف قائد سلاح البر في الجيش الايراني قائلا: ولكن اذا شعرنا بأن الجانب الآخر لا يريد الالتزام بهذه القرارات، فإننا سوف نتعامل معه بشكل آخر.

يذكر ان أحد حراس الحدود الايرانيين استشهد إثر الاشتباك بين حرس الحدود وقوات طالبان على حدود نيمروز، فيما اصيب آخران.