شاهد الأجندات التي يحملها سلطان عمان في زيارته إلى إيران

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا أن سلطان عمان قد بدأ زيارته لطهران اليوم وسيلتقي بالمسؤولين الايرانيين ومنهم رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي وقائد الثوره الاسلامية السيد علي الخامنئي يوم غد.

واشار مراسلنا الى ان هذه الزيارة منذ اعلانها تصدرت اهتمام الصحف والمنابر الرقمية في الداخل الايراني منوها ان ايران تنظر الى سلطنة عمان على انها دولة مهمة تحترم بشكل مميز فهي تتحدث قليلا وتعمل كثيرا دون ضجيج.

وأشاد مراسلنا اادوار مسقط الخفية والوساطات التي تقوم بها سلطنة عمان وعندما يذكر اسم سلطنة عمان في ايران فسرعان ما يتبادر للاذهان ادوار مسقط الخفية ولو بحذر كما حدث في عام 2015 عندما استضافت سلطنة عمان اجتماعا سريا بين طهران وواشنطن قبيل الاتفاق النووي عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية و استضافه مسقط الجولات الامنية بين طهران والسعودية قبيل استئناف العلاقات السياسية بينهما.

ولفت مراسلنا الى أنه من المتوقع بهذه الزيارة وفي أجندة سلطان عمان ان يكون هنالك ملفات متعددة على الرغم من عدم وجود أخبار دقيقة لاجندة هذه الزيارة لكن هنالك ثلاث أجندات محتملة تكون في جعبة السلطان، الاولى فيما يتعلق بموضوع إطلاق سراح السجناء، حيث اطلق قبل ايام سراح المعتقلين الايراني والبلجيكي بوساطة عمانية والمقترح الذي قدمه جوزيف بوريل لاحياء الاتفاق النووي بين ايران والخماسية الدولية لحلحلة الملف النووي.

واستقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر سعد آباد في العاصمة طهران.



واستعرض السلطان هيثم بن طارق حرس الشرف بينما عزفت موسيقى التشريفات الايرانية النشيدين الإيراني والعماني.

ويجري الجانبان محادثات خاصة، كما يجري وفدا البلدين مباحثات ومشاورات حول التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وتعزيز أوجه التعاون الثنائي.

الديوان الملكي العماني من جهته اكد أن الزيارة تأتي تعزيزا لروابط الصداقة وتوطيدا للعلاقات المثمرة وحسن الجوار بين البلدين.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وصل الى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية تستمر يومين.



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وكان قد وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى إيران في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك بعد أسبوع من زيارة أجراها إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بعد مرور عام على زيارة أجراها رئيسي إلى مسقط، وتخللها توقيع اتفاقات تعاون، وبعد أسابيع من إبرام السعودية وإيران اتفاقا برعاية الصين في مارس، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عمان من رئيس الجمهورية الإيرانية وتأكيدا على متانة العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان قد أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن زيارة السلطان هيثم إلى طهران ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة. وإنّ توقيت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية، ومن المعلوم أن عُمان وإيران ترتبطان بعلاقات جوار تاريخية تقوم على مبادئ ثابتة من الثقة والاحترام المتبادلين».

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