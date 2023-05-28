شاهد مسابقة صناعة وتزيين الكعك في طهران

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ورشة النحت والابداع والسفر عبر الفن، برج ميلاد من العاصمة الايرانية طهران يفتخر باستضافة فناني صناعة وتزيين الكعك المشهورين بحضور رئيس نقابة الحلويات الايراني ورئيسة نقابة الحلويات التونسية يصنعون كعكة مزينة بتراث البلدين والخبرات المشتركة فيما بينهم.

باقة واسعة من الأوعية الإبداعية لمجموعة موهوبين يتنافسون على صناعة أجمل كعكة مستخدمين احدث الطرق ضمن أجواء جميلة كجمال تصاميمهم.

يأتي المعرض انعكاسا لتطور فن صناعة الحلوى وتبادل الخبرات وتوسع أشكاله وأنواعه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...