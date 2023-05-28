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شاهد مسابقة صناعة وتزيين الكعك في طهران

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

يستضيف برج ميلاد اساتذة وفناني صناعة وتزيين الكعك المشهورين لتبادل الخبرات للتنافس على صناعة اجمل كعكة ضمن اجواء يسودها الابداع. 

العالم - خاص بالعالم

ورشة النحت والابداع والسفر عبر الفن، برج ميلاد من العاصمة الايرانية طهران يفتخر باستضافة فناني صناعة وتزيين الكعك المشهورين بحضور رئيس نقابة الحلويات الايراني ورئيسة نقابة الحلويات التونسية يصنعون كعكة مزينة بتراث البلدين والخبرات المشتركة فيما بينهم.

باقة واسعة من الأوعية الإبداعية لمجموعة موهوبين يتنافسون على صناعة أجمل كعكة مستخدمين احدث الطرق ضمن أجواء جميلة كجمال تصاميمهم.

يأتي المعرض انعكاسا لتطور فن صناعة الحلوى وتبادل الخبرات وتوسع أشكاله وأنواعه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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