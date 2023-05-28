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لجنة التشريع الصهيونية تقر قانونا للسيطرة على آلاف الدونمات بالضفة الغربية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أقرت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي قانونا يمنح الاحتلال بموجبه السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية بدعوى أنها تشكل مواقع قومية للكيان الاسرائيلي ولا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها.

العالم - خاص بالعالم

تحت عنوان مواقع قومية اسرائيلية لالاف الدونمات الفلسطينية ستسرق من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة بنيامين نتنياهو اقرت قانونا سيقدم للكتيست وعلى الاغلب سيتم المصادقة عليه سيعتبر الاف الدونمات الفلسطينية على انها تخضع للقانون الاسرائيلي والذي يحق له ان يتعامل معها بوصفها اراضي قومية اسرائيليه وعليه فلا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها.

القرارات الاسرائيلية باقامة وحدات استيطانية جديده ومصادرة اراضي فلسطينية والعمل على تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة والقدس الهدف منه انهاء التواصل بين مناطق الضفة والقدس المحتلة.

وكذلك بين مناطق الضفة بعضها في بعض، وهذا يعني انهاء الدولة الفلسطينية وانهاء حل الدولتين الذي تعهد نتنياهو بانهاءه منذ ان جاء الى سدة الحكم في العام ٢٠٠٩.

استراتيجية اليمين الاسرائيلي تقوم على ابقاء الضغة الغربية العمق الاستراتيجي لكيانهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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