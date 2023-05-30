قضية إعادة اللاجئين السوريين تتصدر الرأي العام بعد الانتخابات التركية

العالم - خاص بالعالم

وهو أمر أدركه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي لم يغفل الاشارة اليه حتى لحظة خطاب الفوز.

وقال الرئيس رجب طيب اردوغان:"ساعدنا 600 ألف شخص من اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى مناطق سوريا ونحن الآن نستعد لتأمين مليون لاجئ سوري عبر مشاريع بناء في سوريا وسنستمر بهذا المسار لتأمين عودة آمنة للاجئين".

ورغم ان الحكومة التركية بدأت مسار اعادة اللاجئين بما اطلقت عليه برنامج العودة الطوعية قبل الانتخابات الا أن هذا المسار بحاجة الى تسارع خطواته وفق ما يرى مراقبون بفعل الضغوط الشعبية التركية خصوصاً وان المعارضة حملت هذا الملف المسؤولية عن تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد



وقال نادر تمال اوغلو كاتب صحفي تركي:"العلاقات بين تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة ماضية للتحسن وايجاد حل وسياسة الرئيس التركي تجاه هذا الموضوع بهذا الخصوص ذاهبة للحل مع سوريا واعتقد أن حل هذه القضية يحتاج الوقت فقط من اجل أن يحل بشكل نهائي".

وقال اوزجور التينباش وهو محرر صحفي في جريدة ايدنليك التركية:"الحكومة تواجه ضغط كبير من الشعب بخصوص اللاجئين المتواجدين على ارض تركيا ، وهذه الضغوط مستمرة ومن اكثر اللاجىين المتواجدين هم السوريين كنا نعلم ، الحكومة ستضع هذا الموضوع على جدول أعمالها".

تقول وزارة الداخلية التركية أن حوالي 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا وهو عدد تقول المعارضة أنه أقل بكثير من عدد اللاجئين الفعلي.

بعد ان باتت قضية اعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم قضية راي عام في تركيا يتوقع مراقبون أن تتصدر هذه القضية الاجتماعات القادمة بين انقرة ودمشق بمشاركة روسيا وايران لإقرار خطة مشتركة لإعادتهم.

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