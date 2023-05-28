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استشهاد ضابط وعسكري إثر انفجار لغم بريف القنيطرة

استشهاد ضابط وعسكري إثر انفجار لغم بريف القنيطرة
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية باستشهاد ضابط وعسكري من وحدات الهندسة، إثر انفجار لغم بهما، أثناء القيام بأعمال دورية، في بلدة جبا بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

العالم- سوريا

يتبع....

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