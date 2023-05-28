أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 28مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

رئيس الجمهورية للأمين العام لأوبك :" ينبغي تعزيز التنسيق بين البلدان الأعضاء بأوبك مقابل محاولات الغرب إيجاد خلافات فيها ".

- قدس ..

قوات حرس الحدود ترد بحزم وقوة على مغامرات طالبان العدوانية ..

- ارمان امروز ..

على خلفية الإشتباكات الحدودية .. لنجعل طالبان تدرك مدى قدرات ايران الدفاعية .

- اعتماد ..

الوسيط الهادئ في طهران .. سلطان عمان هيثم بن طارق يزور ايران اليوم .

- ابرار ..

بوتين.. مستعدون للتفاوض مع كييف بشرط عدم إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو وللإتحاد الأوروبي .

- جوان ..

تركيا تشهد جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية , ومؤشرات حول إحتمال فوز أردوغان .

- جمهوري اسلامي ..

تظاهرات شعبية في البحرين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وإضرام النار بعلم الكيان .

-خراسان ..

عمليات واسعة لقوات الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين في العراق وتدمير عشرة مخابئ لـ"داعش" .

- رويش ملت ..

وزارة الدفاع .. صواريخنا البالستية قادرة على إختراق أية نظم للدفاع الجوي الصاروخي .

- اطلاعات ..

تفاصيل عن العدوان الذي شنته طالبان الأفغانية على مخفر ساسولي الحدودي الايراني ..

- سياست روز ..

نهاية للتساهل مع طالبان .. عدوان طالباني على أحد مخافرنا الحدودية .

- عصر ايرانيان ..

وزارة النفط تؤكد قدرة ايران على مواصلة إنتاج النفط والغاز لأكثر من الأعوام المائة القادمة .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( لاينبغي الإتكاء على جدار مهزوز) عن ضرورة النظر من منظار واقعي لحقيقة وطبيعة حركة طالبان الافغانية , قائلة ..

ثبت بالتجربة ان مقولة "عدو عدوي صديقي" قد لا تصح دائما وفي مطلق الحالات والقضايا, فمثلا حركة طالبان الافغانية قاتلت امريكا لسنوات وتصور البعض ان هذه الخلفية تكفي لحذف ماضيها الشرير ولكن ما يحدث في الواقع منذ عامين يؤكد ان طالبان لم تتعظ من اخطاءها السابقة كما تدعي ولم تغير رؤيتها الضيقة المتخلفة للامور على صعيد التعامل مع بلدان الجوار خاصة مع ايران .

( إن طالبان دأبت على إنتهاج سياسات عدائية ضد بلادنا ومثال لذلك إثارة توترات حدودية و قطعها حصة ايران من نهر هيرمند) .

وبصورة عامة لم تعر طالبان اية اهمية لضرورات حسن الجوار ولم تقم باية خطوة ودية لاثبات ادعاءاتها من انها تغيرت حقا وكونها اتعضت حقا من اخطاءها وانها لم تعد تلك الجماعة الشريرة . ان توقع حدوث تغييرفي طبيعة جماعة او حركة معروفة بكونها مجبولة على الشر والتخلف والرؤية الضيقة , توقع ليس في محله ابدا .

2- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت عن الاجواء بين ايران وافغانستان من زاوية الخلافات حول مياه نهر هيرمند الحدودي في مقالها ( سبل ضمان حصة ايران المائية من هيرمند) ..

ايران ليست ولم تكن داعية حرب ابدا وسياساتها مبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة ومن هنا يمكن القول إن هناك عدة خيارات غير عسكرية لدفع الامور باتجاه ضمان حصة بلادنا من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان رغم مماطلات طالبان.

( بإمكان ايران إخراج الكادر الدبلوماسي الطالباني من السفارة الأفغانية بطهران وبإمكانها وقف صادرات الوقود لأفغانستان)

وبامكان بلادنا وقف تجارة الترانزيت مع افغانستان المغلقة جغرافيا و التي تفتقر لاي منفذ على البحار والمحيطات. وليس هذا فحسب بل ان بامكان ايران طرح شكوى على المحافل الدولية ومحكمة العدل بالذات على انتهاك حكومة طالبان للقانون الدولي ولمعاهدة عام 1972 المائية المبرمة مع ايران.. ولعل هذه الضغوط كفيلة بافهام حكومة طالبان بضرورة احترام علاقات الجيرة لتفادي الكثير من التبعات .

3- كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على ( إجراء حزب الله لبنان مناورات جديدة) .. وجاء في تقرير الصحيفة ..

قبل ايام اجرى حزب الله لبنان مناورات عسكرية ضخمة عشية عيد المقاومة والتحرير تضمنت فعاليات عسكرية واسعة من بينها محاكاة عملية اختراق لشمال فلسطين المحتلة الامر الذي ضاعف من رعب الصهاينة . ولكن يبدو

(أن مناورات حزب الله اليوم حسب أوساط إعلامية عبرية , تركز على محاكاة عمليات واسعة لتحرير فلسطين المحتلة بشكل نهائي )

ان هذه المناورات التي تحمل اسم "الفتح المبين" خطوة عملية كبرى في مسار الاعداد لتحقيق هدف تحرير فلسطين .

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها(هلع تل أبيب من حرب يوم القيامة)..

الكيان الصهيوني اعترف مرارا وعلى لسان كبار المسؤولين فيه بواقع تضاؤل وتآكل قدراته على الردع مقابل قوى المقاومة الفلسطينية وحزب لله لبنان وجبهة المقاومة, وانطلاقا من هذه الرؤية يبدو وحسب اوساط اعلامية عبرية ان حكومة نتنياهو التي تعتبر الاكثر تطرفا وعنصرية حتى بمعايير الكيان نفسه, لخوض حرب ما يسمى بيوم القيامة .اي خوض حرب على عدة جبهات.

( إن يوم القيامة سيكون لهذا الكيان عبارة عن فتح أبواب جهنم مئآت الآلاف من الصواريخ التي ستنطلق بشكل متزامن)

لتحول فلسطن المحتلة لمقبرة للغزاة الصهاينة. وهذا ما حذر منه جنرالات الجيش الصهويني مرارا مشيرين الى ان بامكان حزب الله لبنان اطلاق مائة وخمسين الف صاروخ لوحده على فلسطين المحتلة, وهناك الصواريخ والقدرات السورية والعراقية والاكبر من كل ذلك هناك ايران بقدراتها المذهلة . ان اية حرب اقليمية ستنتهي بزوال الكيان برمته .

5- اطلاعات ...

في مقالها حول الانتخابات التركية ( تركيا بعد الإنتخابات ) كتبت صحيفة اطلاعات..

تركيا تشهد اليوم جولة الاعادة في السباق الرئاسي لتحديد الفائز النهائي من بين الرئيس لحالي اردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار اوغلو.

( فوز أردوغان يعني مواصلة تركيا لسياساتها الإقليمية والدولية الحالية, وفوز أوغلو سيؤدي لتغيير السياسات الخارجية بالتوجه نحو أوروبا)

وعلى الصعيد الداخلي سيحاول اردوغان في حالة فوزه تحسين الاوضاع الاقتصادية بقرارات دعم حكومي وتشجيع السياحة وغير ذلك الا ان فوز اوغلوا سيؤدي لتغيير السياسات الاقتصادية والمالية الحالية برمتها بتركيا.