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قوى الإطار التنسيقي تجتمع مع السوداني والمندلاوي لحسم خلافات الموازنة

قوى الإطار التنسيقي تجتمع مع السوداني والمندلاوي لحسم خلافات الموازنة
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر سياسي مطلع بأن قوى الإطار التنسيقي ستجتمع برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمناقشة الخلافات حول قانون الموازنة الاتحادية.

العالم- العراق

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية نقلا عن المصدر إن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات بشأن قانون الموازنة".

وبين أن المجتمعين سيناقشون الخلافات على تعديل الفقرات المتعلقة بمنطقة كردستان العراق ضمن القانون.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام منطقة كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّنت ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

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قوى الإطار التنسيقي تجتمع مع السوداني والمندلاوي لحسم خلافات الموازنة

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