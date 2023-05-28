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سرايا القدس: استهداف مستوطنتي جانير ودوناثان قرب مدينة جنين وهناك اصابات محققة في صفوف الجنود والمستوطنين

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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