شاهد/ما هو سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في زيارته لإيران؟

العالم- ايران

وجرى مراسم الاستقبال الرسمية لسلطان عمان من قبل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي في قصر سعد آباد.

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عمان من الرئيس رئيسي تأكيدا على متانة العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتسائل الكثيرون عن سر ارتداء السلطان العماني العمامة البيضاء، والتى تختلف كثيرًا عن التي يظهر به السلطان عادة و يعد جزءًا أساسيا من الزي العماني.

وتعد العمامة السعيدية البيضاء رمزًا للسلام والمحبة والوئام، توارثتها الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان منذ عهود كثيرة؛ لتكون رمزًا للسلام، والحكم بالعدل وللحكمة والاعتدال، وصوت العقل، ورسوخًا في الحكم وفي كل مناحي الحياة السعيدة التي ينشدها سلاطين عمان لبلادهم وإخوانهم، وأشقائهم وسائر بلاد العالمين.

وحسب البروتوكول السلطاني وكونه جزء من التراث والتاريخ فإن العمامة البيضاء يرتديها السلاطين فى زياراتهم الخارجية كرسالة سلام ومحبة للدول الشقيقة.

تعرف على أهم 3 أنواع للعمامة في السلطنة

عرف في عُمان أنواع عدة من العمائم، منها:

1.العمامة السعيدية: المقلمة بالألوان: الأصفر والأزرق والنيلي والبنفسجي والأحمر، يلبسها أفراد أسرة آل سعيد الحاكمة.

2.العمامة البيضاء: تصنع من القطن، وهي خالية من أي تطريز، وبأطرافها أهداب، تلف حول الرأس بعد لبس الكمة، ويتلحى بأحد أطرافها حول الرقبة، ويلبسها عادة بعض علماء الدين والقضاة ومن تأثر بهم.

3. المصر: نوع من العمائم، وهو أكثر شيوعا عند العمانيين، إذ لا ينحصر لبسه على فئة دون أخرى.

والمصر مكون من قطعة قماش مربعة الشكل تفاوت أبعادها لتتناسب مع حجم الراس بطريقة متناسقة تسمى التمصيرة والتصرورة ،وتختلف من منطقة إلى أخرى في شكلها وطريقة تنفيذها.

يصنع المصر من قماش عادي أو القطن، أو الصوف وهو من اكثر الانواع انتشارا في عمان،وقد يكون المصر لون واحد أو عدة ألوان ،أو مطرز بنقوش وأشكال جميلة.

يلبس المصر أثناء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، ويلبس في المناسبات، وبعضهم يلبسه في سائر يومه، ويعد مع الدشداشة من مكونات الزي الوطني الرسمي في عمان.

وردت العمامة في الأقوال المأثورة في الثقافة العمانية مثل:

1.الوزار ما ينقلب عمامة: يعبر عمن يغير من هويته وأصله فيبالغ في تقليد الآخرين، فإن حاله كالوزار لا يمكن أن ينقلب عمامة، فلكل واحد منهما شكله ونسيجه وموضع لبسه.

2. من هين تميل العمامة تميل الجماعة:ا لعمامة هنا رمز للسلطة . ويضرب فيمن يميل ويتبع من يجد أن مصالحه مرتبطة به، كالناس الذين يميلون في الولاء للسلطة لمن يجدون فيه القدرة والقوة، حتى يحقق لهم مصالحهم ولا يهمهم التخلي عمن كانوا يتبعونه.

3.إذا سلم الرأس يكسب عمامة: يعبر به عمن يهتم بأموره ويحسن رعايتها.

4.رفع راسه إلى فوق طاحت عمامته :إشارة إلى من يطمع في أمور لاتناسب وضعه فتأتي النتائج سلبية.