قائد عسكري إيراني: قوات طالبان كانت البادئة بإطلاق النار في حادث الأمس

العالم- ايران

وقال العميد رضائي في لقاء مع قائد القوات البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد كيومرث حيدري في مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران: "كان هنالك تعاون ممتاز بين حرس الحدود التابع لقوى الامن الداخلي والقوات البرية للجيش يوم أمس".

وأضاف: "في حادث الأمس وبحسب الأدلة، قوات طالبان هي التي بدات إطلاق النار، والخط الأحمر لحرس حدودنا الغيارى هو ارضنا وحدود بلدنا الإسلامي العزيز إيران، ولن يسمحوا لأحد بالعدوان".

وقال العميد رضائي: "خططنا كمنظمة عسكرية وأمنية هي الدفاع عن الحدود وحمايتها حتى يعيش شعبنا بأمن تام على الحدود وفي الداخل".

واكد على إنشاء المراقبة الجوية واستخدام الطائرات المسيرة على الحدود من قبل الاجهزة المعنية، وقال: "إن استخدام الطائرات المسيرة مهم للغاية في تأمين الحدود واستخدام هذه الامكانية سيشكل قدرة رادعة في مراقبة الحدود".

يذكر ان حادث الاشتباك الحدودي الذي وقع يوم امس السبت بين قوات حرس الحدود الايرانية وقوات طالبان قد ادى الى استشهاد احد جنود حرس الحدود واصابة اثنين آخرين.