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وكالة الاناضول الحكومية: بعد فرز 75.62% من الاصوات اردوغان يتقدم بـ54.03% مقابل 45.97% لكمال كيليتشدار اوغلو

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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