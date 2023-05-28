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رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني يزور الحدود اللبنانية الفلسطينية

رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني يزور الحدود اللبنانية الفلسطينية
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

في اطار جولاته التي يقوم بها في لبنان زار اليوم الاحد رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني د . بيمان جبلي بلدة مارون الراس على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

العالم - لبنان

هذا و يرافقه القالم باعمال السفارة الايرانية في بيروت وكان في استقباله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ومسؤول منطقة الجنوب الاولى في حزب الله وعدد من رؤوساء البلديات ومخاتير المنطقة .

جبلي تسلم درعا من النائب فضل الله باسم المقاومة عبارة عز قطعة من دبابة ميركافا كان قد دمرها المقاومون في حرر تموز .

كما قدم الدكتور جبلي درعا تكريميا للاعلامي في قناة المنار علي شعيب تقديرا لعمله الميداني المتميز في الجنوب .

هذا واكد جبلي على دور الاعلام في مواجهة الاحتلال مثمنا صمود الاهالي وتمسكهم بنهج المقاومة بوجه الاحتلال الصهيوني .

بدوره رحب النائب فضل الله برئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني وقال ان ايران شريكة بالانتصار مثمنا دورها الداعم للبنان بكل المراحل والظروف.

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