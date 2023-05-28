أردوغان الفائز في الإنتخابات الرئاسية التركية في جولتها الثانية

العالم - تركيا

وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان٬ على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.

وتأتي نتيجة الفوز غير الرسمية بعد فرز كامل أصوات الناخبين، وسيتم إعلان النتيجة الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات لاحقاً، بعد النظر في الاعتراضات المقدمة من المعارضة.

طوى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يمكن اعتبارها "آخر عقبة انتخابية في حياته السياسية"، إذ تكون السنوات الرئاسية الخمس المقبلة، التي منحه إياها غالبية المصوتين الأتراك، الأخيرة في مسيرة حكم ينتظر أن تدخل عشريتها الثالثة؛ بالنظر إلى أن التعديلات الدستورية التي دفع بها للاستفتاء العام في 2017 تحدّ ولاية الرئيس في فترتين، إلّا في حال الذهاب لانتخابات مبكّرة بموافقة البرلمان.

وفي كل الأحوال، فقد كانت هذه العقبة الانتخابية الأكثر امتحانا وصعوبة بالنسبة للرئيس التركي، بالنظر إلى تقارب الأرقام التي دفعت نحو جولة ثانية للمرة الأولى، قياسًا على سنوات دأب فيها مع حزبه على الانتصار المريح، وبالنظر أيضا إلى حجم الملفات المتراكمة قبيل الانتخابات، والتي وضعت إدارته تحت السؤال، بعد ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، ثم الكارثة البشرية والاقتصادية التي تسبب بها الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

كما أن محاولة أردوغان توسيع دور تركيا الإقليمي والدولي جعلته يصطدم بالعديد من الدول العربية والأوروبية، وحتى أمريكا، لا سيما في ظل التدخل العسكري في سورية وفي ليبيا.

لكن بعدما توترت العلاقات مع العديد من الدول على مدى سنوات، لجأت أنقرة في الفترة الأخيرة إلى سياسة إعادة تطبيع العلاقات مع الخارج.

وتبدأ تركيا منذ الغد، بنظر مراقبين، مرحلة الجمهورية الثانية التي تترقبها دول الإقليم التي لمّح كلجدار أوغلو إلى إعادة النظر بالعلاقات والاتفاقات معها ومع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي دعمت وروّجت خلال الجولة الأولى لفوز مرشح المعارضة.

وربما الأهم هم اللاجئون بتركيا الذي يترقبون قرارات حول مصيرهم بعد علوّ صوت المعارضة والتسابق في تقديم مواعيد طردهم سعياً لنيل أصوات الأتراك.