الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اردوغان: اقول للمنظمات الارهابية لا تستطيعوا المس بوحدة وتعاضد شعبنا ولن تستطيعوا كسر هذه القوة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. العلاقات العمانية الإيرانية تخطو خطوات كبيرة نحو التنسيق السياسي والاقتصادي 

القضاء الايراني: بامكان الكثير من الرعايا الايرانيين في الخارج العودة إلى الوطن

تهنئات عربية لـــ"أردوغان"بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

بالفيديو.. هل سيكون للخطاب السياسي التركي نتائج لما بعد الانتخابات؟

السيد إبراهيم السيد: المقاومة في المنطقة انتصرت

بالفيديو.. إشتباكات في السودان وحاكم دارفور يحثّ على حمل السلاح