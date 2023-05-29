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استشهاد ضابط في المخابرات الفلسطينية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

هذا ليس فرحاً ولا اهازيجٍ وطنية، هذا وداع الشهداء الذي اعتادت عليه النساء في جنين.

العالم - خاص بالعالم

أشرف الشيخ ابراهيم الضابط في المخابرات الفلسطينية ارتقى وأصيب اخرون بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال استمرت لخمس ساعات.

اجتياحات جنين المتكررة لم تقلق أهلها ولا مقاوميها بقدر ما باتت تقلق الاحتلال بعد فشل عمليته عقب اكتشافهم من قبل أهالي المدينة.

التوحد في الدم صار عُرفا للمقاومة في الضفة الغربية وخصوصا في جنين.. فبنادق الوطن تطلق رصاصها نحو المحتل دون انتماء سياسي.

الضابط في جهاز السلطة سلم اليوم سلاحه بعد ان ارتقت رتبته إلى الشهادة مثبتا بأن المقاومة من كل الفصائل الوطنية مستمرة حتى التحرير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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