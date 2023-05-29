كيان الاحتلال يعاني من ارتفاع وتيرة الجرائم المنظمة والعائلات الإجرامية

العالم - خاص بالعالم

أكثر المعضلات التي تواجه كيان الاحتلال الاسرائيلي هي الجريمة المنظمة والعائلات الاجرامية التي جعلت حياة الكثير من الاسرائيليين جحيما، فكثيرا ما تشهد الشوارع في تل ابيب وغيرها من مدن الداخل الفلسطيني عمليات قتل وتفجير كتصفية حسابات بين العائلات الاجرامية.

الجديد ما كشفته القناة الثانية عشر الاسرائيلية عن انتقال عدد من عائلات الاجرام الاسرائيلية الى دبي وتشكيل مراكز لها في المدينة الاماراتية.

ووفق القناة الاسرائيلية فان بعد عملية التطبيع مع الامارات وجدت هذه العصابات المنظمة الفرصة سانحة للانتقال الى دبيوالامارات بشكل عام لاسيما مع سهولة التنقل منها الى دول اخرى تشكل ملاذا لهؤلاء المجرمين.

الغريب في التقرير الاسرائيلي ان شرطةدبي لا توجد لديها اي معلومات عن هذه العائلات الاجرامية ولولا الشرطة الاسرائيلية التي تقوم بالتنسيق مع شرطة الامارة لعملت هذه العصابات ذهابا وايابا في انحاء الامارات دون ان يدري بها احد.

في الفترة الاخيرة طالبت الشرطة الاسرائيلية الشرطة الاماراتية عبر مندوبها في سفارة الكيان في الامارات بتسليم عدد من المجرمين الى الشرطة الاسرائيلية او الشرطة الدولية.

ووفق مراقبين فان التطبيع المجاني مع المحتل لم ياتي للمطبعين سوىبالرهق، فبالنسبة لمن ذهب مهرولا نحو كيان الاحتلال دون ان يقرا ما فيه عليه اليوم ان يتحمل سوء العاقبة والمرور السهل والسريع للاسرائيلي الى دبي مقابل عشرات الاجراءات التي يحتاجها العربي والفلسطيني تحديدا هو الذي جاء بعائلات اجرامية اسرائيلية لتستوطن دبي.

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