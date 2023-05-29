الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

كيان الاحتلال يعاني من ارتفاع وتيرة الجرائم المنظمة والعائلات الإجرامية

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشفت القناة الـ12 الاسرائيلية في تحقيق مطوّل لها ان عددا كبيرا من عائلات الاجرام والعصابات المنتظمة في كيان الاحتلال نقلت نشاطها في الاونة الاخيرة الى دبي، ووفق التحقيق فان الشرطة الاسرائيلية حذرت الشرطة الإماراتية التي لم تكن تدرك حجم خطر هذه العصابات.

العالم - خاص بالعالم

أكثر المعضلات التي تواجه كيان الاحتلال الاسرائيلي هي الجريمة المنظمة والعائلات الاجرامية التي جعلت حياة الكثير من الاسرائيليين جحيما، فكثيرا ما تشهد الشوارع في تل ابيب وغيرها من مدن الداخل الفلسطيني عمليات قتل وتفجير كتصفية حسابات بين العائلات الاجرامية.

الجديد ما كشفته القناة الثانية عشر الاسرائيلية عن انتقال عدد من عائلات الاجرام الاسرائيلية الى دبي وتشكيل مراكز لها في المدينة الاماراتية.

ووفق القناة الاسرائيلية فان بعد عملية التطبيع مع الامارات وجدت هذه العصابات المنظمة الفرصة سانحة للانتقال الى دبيوالامارات بشكل عام لاسيما مع سهولة التنقل منها الى دول اخرى تشكل ملاذا لهؤلاء المجرمين.

الغريب في التقرير الاسرائيلي ان شرطةدبي لا توجد لديها اي معلومات عن هذه العائلات الاجرامية ولولا الشرطة الاسرائيلية التي تقوم بالتنسيق مع شرطة الامارة لعملت هذه العصابات ذهابا وايابا في انحاء الامارات دون ان يدري بها احد.

في الفترة الاخيرة طالبت الشرطة الاسرائيلية الشرطة الاماراتية عبر مندوبها في سفارة الكيان في الامارات بتسليم عدد من المجرمين الى الشرطة الاسرائيلية او الشرطة الدولية.

ووفق مراقبين فان التطبيع المجاني مع المحتل لم ياتي للمطبعين سوىبالرهق، فبالنسبة لمن ذهب مهرولا نحو كيان الاحتلال دون ان يقرا ما فيه عليه اليوم ان يتحمل سوء العاقبة والمرور السهل والسريع للاسرائيلي الى دبي مقابل عشرات الاجراءات التي يحتاجها العربي والفلسطيني تحديدا هو الذي جاء بعائلات اجرامية اسرائيلية لتستوطن دبي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حماس تنعى شهيداً ارتقى خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين اثنين من طمون وشابا من بيت حنينا

الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويصيب 8 فلسطينيين ويعتقل 2 آخرين

لجنة التشريع الصهيونية تقر قانونا للسيطرة على آلاف الدونمات بالضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-05-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-05-2023

بالفيديو.. جامعة طهران تمنح جائزة المعرفة العالية لـ12أستاذا في6 فروع علمية مختلفة

انخفاض أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

العراق سيقطع الانترنت خلال هذه الفترة