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بايدن يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية

بايدن يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

العالم-الامريكيتان

وكتب بايدن على حسابه في "تويتر": "مبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

ولم يكن بايدن أول مسؤول أمريكي يهنئ أردوغان، فقد سبقه إلى ذلك، سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكتب ترامب على حسابه في تطبيق "Truth Social": "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا".

وأضاف الرئيس السابق للبيت الأبيض، أنه يعتبر أردوغان "صديقا يحب بلاده وشعب تركيا العظيم".

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